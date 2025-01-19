Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 18 січня 2025 року.

У рамках 21-го туру італійської Серії А туринський Ювентус здобув упевнену перемогу над Міланом на власному полі з рахунком 2:0.

Команди провели напружений перший тайм з атаками на обидва боки поля, проте після перерви складалось враження, немов лише колектив Тіаго Мотти повернувся на поле.

Ювентус швидко позначив власну перевагу на табло двома м’ячами, на що в гостей відповіді вже не знайшлось.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Мілан у рамках 21 туру італійської Серії А-2024/25:

Ювентус — Мілан 2:0

Голи: Мбангула, 59, Веа, 64

Ювентус: Ді Грегоріо — Камб’язо, Гатті, Калулу, Маккенні — Локателлі, Тюрам (Фаджолі, 83) — Їлдиз (Веа, 46), Копмейнерс (Дуглас Луїс, 75), Мбангула (Аджич, 90) — Гонсалес (Влахович, 83).

Мілан: Меньян — Емерсон (Камарда, 75), Томорі, Габбія, Ернандес — Беннасер (Хіменес, 63), Фофана — Муса, Рейндерс (Терраччано, 80), Леау — Абрагам (Йович, 79).

Попередження: Беннасер, Емерсон