Італія

Надважлива перемога над прямим конкурентом.

Головний тренер Наполі висловився після матчу 21-го туру італійської Серії А з Аталантою (3:2). Його слова наводить Football Italia.

"Перед матчем я вже говорив, що суперник сильно додав. Не забувайте, що кілька місяців тому ми пропустили вдома від Аталанти три голи. Сьогоднішній матч був зовсім іншим у всіх аспектах. Тоді я припускав, що ми сильно додамо, але не очікував, що ми знову зустрінемося з ними так скоро.

Думаю, якби в нас було більше часу, ми б виступали ще краще. Хочу підкреслити, що команда навчилася справлятися з труднощами. При цьому в нас є проблеми як у плані травм, так і на трансферному ринку. Ці ситуації підкосили б будь-кого, але ми, як і раніше, тримаємося.

Ми не скаржимося, продовжуємо працювати, і я завжди кажу, що в моєму розпорядженні гравці, готові наполегливо працювати. Прогрес кожного окремо дозволяє нам рости як команді", — сказав Конте.

Наразі Наполі посідає перше місце в чемпіонаті Італії.