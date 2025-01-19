Італія

Без ігрової практики футболіст засумував у столиці Італії.

Австралійський воротар італійської Роми Метью Раян долучився до клубу влітку минулого року в якості вільного агента, проте скласти конкуренцію за місце в стартовому складі Міле Свілару так і не зумів.

У поточній кампанії 32-річний виконавець провів усього один матч у Кубку Італії, пропустивши один гол від генуезької Сампдорії (4:1), і на більше останнім часом йому точно не доводиться розраховувати.

А отже й питання ще півтора року перебування у стані "вовків", відповідно до контракту, постає нагально.

Цієї зими Раян отримав пропозицію від французького Ланса, і все йде до того, що він на неї погодиться, а Рома не буде проти такого сценарію, адже вже придивилась до воротаря бергамаської Аталанти.