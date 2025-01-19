Один із лідерів Ювентуса вибув на невизначений термін.
Кенан Їлдиз, Getty Images
19 січня 2025, 12:52
У рамках 21-го туру італійської Серії А туринський Ювентус здобув упевнену перемогу над Міланом на власному полі з рахунком 2:0.
Як повідомляє Football Italia, у цьому протистоянні пошкодження отримав один із лідерів атаки туринців Кенан Їлдиз, якого було замінено після першого тайму.
За інформацією джерела, 19-річному турецькому нападнику діагностували травму привідного м'яза.
Найближчим часом Їлдиз пройде медогляд, щоб дізнатися ступінь травми та терміни свого відновлення.
Відео голів та огляд матчу Ювентус — Мілан ви можете дивитися на Football.ua.