Італія

Один із лідерів Ювентуса вибув на невизначений термін.

У рамках 21-го туру італійської Серії А туринський Ювентус здобув упевнену перемогу над Міланом на власному полі з рахунком 2:0.

Як повідомляє Football Italia, у цьому протистоянні пошкодження отримав один із лідерів атаки туринців Кенан Їлдиз, якого було замінено після першого тайму.

За інформацією джерела, 19-річному турецькому нападнику діагностували травму привідного м'яза.

Найближчим часом Їлдиз пройде медогляд, щоб дізнатися ступінь травми та терміни свого відновлення.

Відео голів та огляд матчу Ювентус — Мілан ви можете дивитися на Football.ua.