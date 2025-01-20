Італія

Варіанти "молодше" та трохи "старіше".

Туринський Ювентус потребує підсилення в обороні через постійній кадрові проблеми, пов’язані з травмами основних футболістів та перебудову команди під вимоги Тіаго Мотти, яка досі триває.

Варіантів на зимовому ринку при цьому не настільки багато, як буває під час літнього міжсезоння, проте "Старій Синьйорі" все одно випадає можливість обирати.

Інколи — навіть серед гравців у межах одного клуб, як це сталось у випадку бажання Юве підсилити лівий фланг оборони за рахунок гравців лондонського Челсі.

Ідеться проти 21-річного португальця Ренату Вейгу та 28-річного англійця Бена Чілвелла.

Перший хоча б належить до так званої "другої команди" лондонців, тоді як досвідчений Чілвелл взагалі перебуває поза полем зору головного тренера Енцо Марески та має перед собою відкриті двері на вихід із клубу.

Ювентус почне перемовини з кандидатури Вейги, який, як стало відомо в контексті його можливого трансферу до дортмундської Боруссії, хоче грати взагалі в центрі оборони, після чого в разі невдачі перемкне увагу на Чілвелла, із яким, як передбачається, домовитись буде значно простіше.

У цьому сезоні на рахунку Ренату 18 матчів, два голи та одна гольова передача, тоді як Бен зіграв один тайм у Кубку ліги.