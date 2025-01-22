Італія

Усе ще недостатньо вагома пропозиція.

Цьогорічне зимове трансферне вікно супроводжується намаганнями англійського Манчестер Юнайтед знайти покупця на аргентинського нападника Алехандро Гарначо, який, судячи з усього, не належить до планів Рубена Аморіма.

Охочі придбати собі 20-річного виконавця в наявності, проте задовольнити високі вимоги "Червоних дияволів" може не кожен.

Зокрема, італійський Наполі вже вдруге виходить на Юнайтед із пропозицією трансферу, проте повсякчас отримує відмову.

Спочатку були 40+5 млн євро, а тепер "південці" були готові розлучитись із 50 млн євро.

Однак і цього для клубу з Манчестера виявилось недостатньо.

Відомо, що головний тренер Наполі Антоніо Конте вже провів телефонну бесіду з Гарначо та попросив свій клуб більш активно тиснути на Юнайтед.

Аргентинець у цьому сезоні забив вісім голів та віддав п’ять гольових передач за 32 матчі.