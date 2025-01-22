Італія

Англієць близький до принаймні тимчасового переїзду.

Мілан домовився про перехід правого захисника Манчестер Сіті Кайла Вокера, передає журналіст Фабріціо Романо.

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Повідомляється, що орендна угода між клубами включатиме право викупу з подальшим підписанням трирічного контракту. "Россонері" покриватимуть зарплату 34-річного англійця.

Капітан "містян" готовий до нового кар'єрного виклику. За даними Романо, зараз сторони працюють над призначенням медогляду.

У сезоні-2024/25 Вокер взяв участь у 18 матчах всіх турнірів, не відзначившись результативними діями. Манчестер Сіті він представляє з літа 2017 року.