Італія

Туринці зробили Челсі офіційну пропозицію щодо оренди лівого фулбека.

Лівий захисник лондонського Челсі Ренату Вейга у зимове трансферне вікно має змінити клубну прописку, оскільки "пенсіонери" наразі ведуть переговори з трьома клубами щодо оренди без права викупу. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, туринський Ювентус наразі лідирує у боротьбі за 21-річного португальця, зробивши лондонцям офіційну пропозицію щодо оренди гравця.

Зазначається, що "стара синьйора" наразі випереджає дортмундську Боруссію, яка також хотіла б бачити в своєму складі молодого фулбека.

У поточному сезоні Ренату Вейга провів за Челсі 18 матчів у всіх турнірах, в яких він забив два голи та віддав одну результативну передачу.