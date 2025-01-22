Туринці зробили Челсі офіційну пропозицію щодо оренди лівого фулбека.
Ренату Вейга, Getty Images
22 січня 2025, 19:33
Лівий захисник лондонського Челсі Ренату Вейга у зимове трансферне вікно має змінити клубну прописку, оскільки "пенсіонери" наразі ведуть переговори з трьома клубами щодо оренди без права викупу. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, туринський Ювентус наразі лідирує у боротьбі за 21-річного португальця, зробивши лондонцям офіційну пропозицію щодо оренди гравця.
Зазначається, що "стара синьйора" наразі випереджає дортмундську Боруссію, яка також хотіла б бачити в своєму складі молодого фулбека.
У поточному сезоні Ренату Вейга провів за Челсі 18 матчів у всіх турнірах, в яких він забив два голи та віддав одну результативну передачу.