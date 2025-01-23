Італія

Неаполітанці залишилися без свого лідера.

Спортивний директор Наполі Джованні Манна прокоментував перехід вінгера Хвічі Кварацхелії з неаполітанського клубу в ПСЖ. Його слова наводить Sky Sport Italia.

"Тренер відмінно підготував команду, тому ми були готові до такого розвитку подій.

Усі розуміють, що з клубу пішов важливий футболіст. Хвіча сам звернувся до нас із проханням його продати. Великі футболісти приходять та уходять, а ми продовжуємо працювати", — заявив Манна.