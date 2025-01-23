Спортивний директор Наполі Джованні Манна прокоментував перехід вінгера Хвічі Кварацхелії з неаполітанського клубу в ПСЖ. Його слова наводить Sky Sport Italia.
"Тренер відмінно підготував команду, тому ми були готові до такого розвитку подій. 
Усі розуміють, що з клубу пішов важливий футболіст. Хвіча сам звернувся до нас із проханням його продати. Великі футболісти приходять та уходять, а ми продовжуємо працювати", — заявив Манна.
Нагадаємо, Хвіча Кварацхелія перейшов з Наполі до ПСЖ за 70 млн. євро.