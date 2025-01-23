Італія

Нарешті туринці зробили офіційне оголошення.

Ювентус на своєму офіційному сайті оголосив про перехід французького нападника Рандаля Коло Муані з французького ПСЖ.

Зазначається, що мова йде про орендну угоду до 30 червня 2025 року. У новій команді француз гратиме під 20-м номером.

Сума оренди склала 1 млн. євро і може зрости ще на 2 млн. у разі досягнення гравцем певних спортивних цілей. Додаткові витрати — 2,6 млн євро.

Цього сезону Рандаль Коло Муані відіграв за ПСЖ 14 матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.