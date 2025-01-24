Італія

"Россонері" в пошуках забивного форварда.

Мілан готовий запропонувати 40 млн євро за нападника роттердамського Феєнорда Сантьяго Хіменеса. Про це повідомляє італійський журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, саме таку суму керівництво нідерландського клубу вимагає за 23-річного мексиканця.

В середу, 22-го січня, Хіменес оформив гольовий дубль у ворота мюнхенської Баварії в рамках матчу Ліги чемпіонів. Після гри мексиканець оцінив ймовірність свого відходу з роттердамського клубу заявивши: "Подивимося, що буде. Попереду вирішальні тижні, і все в руках Бога. Я люблю Феєнорд і його вболівальників, які так багато роблять для мене з першого ж дня. Я подарую їм багато голів".

Чинний контракт гравця з "народним клубом" розрахований до 30 червня 2027 року.

Цього сезону Сантьяго Хіменес відіграв за Феєнорд 18 матчів, забив 15 голів та віддав 3 результативні передачі.