Італія

Італійський клуб ще не знайшов нового другого форварда.

Італійська Рома під час найближчих трансферних прагне штучно створити конкуренцію в боротьбі за кожну позицію в стартовому складі, зокрема — і у нападі, де на вістрі грає український нападник Артем Довбик.

Наразі в гравця національної збірної України вже є футболіст для ротації — узбекистанський форвард Елдор Шомуродов, проте в клубі цього вважають недостатнім та шукають нового гравця на цю позицію.

Одним із кандидатів ще влітку минулого року був нідерландський нападник ганського походження з амстердамського Аякса Браян Броббі.

Тоді "вовки" вирішили зупинитись лише на придбанні самого Довбика, проте знову пожвавили інтерес щодо 22-річного виконавця цієї зими.

Відомо, що Шомуродов має намір залишити клуб найближчим часом, тоді як Рома вже запитала трансферну інформацію в Аякса щодо його футболіста та налагодила контакт із представниками самого Броббі.

Проте постає питання вартості переходу: 30 млн євро — не ті кошти, на які розраховували в Римі.

У Броббі в цьому сезоні три голи та сім гольових передач у 29 матчах.