Італійський клуб ще не знайшов нового другого форварда.
Браян Броббі, Getty Images
25 січня 2025, 08:15
Італійська Рома під час найближчих трансферних прагне штучно створити конкуренцію в боротьбі за кожну позицію в стартовому складі, зокрема — і у нападі, де на вістрі грає український нападник Артем Довбик.
Наразі в гравця національної збірної України вже є футболіст для ротації — узбекистанський форвард Елдор Шомуродов, проте в клубі цього вважають недостатнім та шукають нового гравця на цю позицію.
Одним із кандидатів ще влітку минулого року був нідерландський нападник ганського походження з амстердамського Аякса Браян Броббі.
Тоді "вовки" вирішили зупинитись лише на придбанні самого Довбика, проте знову пожвавили інтерес щодо 22-річного виконавця цієї зими.
Відомо, що Шомуродов має намір залишити клуб найближчим часом, тоді як Рома вже запитала трансферну інформацію в Аякса щодо його футболіста та налагодила контакт із представниками самого Броббі.
Проте постає питання вартості переходу: 30 млн євро — не ті кошти, на які розраховували в Римі.
У Броббі в цьому сезоні три голи та сім гольових передач у 29 матчах.