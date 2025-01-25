Італія

Клуб із Бергамо перервав серію з трьох матчів без перемог на виїзді.

У рамках 22-го туру італійської Серії А Комо приймав Аталанту на Стадіо Джузеппе Сінігалья.

Завдяки результативному удару Ніко Паса господарі поля пішли на перерву з перевагою в один гол. Гості в другій половині зустрічі відповіли дублем Матео Ретегі, у підсумку здобувши вольову перемогу.

Комо з 22-ма очками йде 13-м у турнірній таблиці чемпіонату Італії, тоді як Аталанта з 46-ма заліковими балами перебуває на третій сходинці.

Комо — Аталанта 1:2

Голи: Пас, 30 — Ретегі, 56, 70

Комо: Бюте — Енгельгардт, Доссена, Кемпф (Белотті, 74) — Фадера, Да Кунья, Перроне (Какере, 68), Морено (Джек, 26) — Стрефецца (Кутроне, 68), Пас — Діао

Аталанта: Карнесеккі — Скальвіні (Брешіаніні, 56), Джимсіті, Колашинац — Куадрадо (Руджері, 55), де Рон (Де Кетеларе, 46), Едерсон, Дзаппакоста (Белланова, 46) — Самарджич — Лукман (Толой, 78), Ретегі

Попередження: Джек, Кутроне — Лукман, Брешіаніні, Самарджич