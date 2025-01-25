Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру італійської Серії А, у якому зіграють неаполітанський Наполі та туринський Ювентус.

Неаполітанський Наполі та туринський Ювентус зіграють у двадцять третьому турі італійської Серії A на стадіоні Дієго Армандо Марадона.

Антоніо Конте, після перемоги над бергамаською Аталантою (3:2), залучив до стартового складу Спінаццолу ліворуч у захисті.

Тіаго Мотта, на тлі нічиєї проти бельгійського Брюгге (0:0), використав із перших хвилин Коло Муані на вістрі атаки, тоді як Локателлі гратиме в опорній зоні, а Маккенні розташується праворуч у захисті, а Їлдиз — над ним у атаці.

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Спінаццола — Замбо-Ангісса, Лоботка, Мактоміней — Політано, Лукаку, Нерес.

Запасні: Контіні, Скуффет, Гілмор, Біллінг, Марін, Сімеоне, Нгонге, Хаса, Маццоккі, Распадорі.



Ювентус: Ді Грегоріо — Маккенні, Гатті, Калулу, Камб’язо — Локателлі, Тюрам — Їлдиз, Копмейнерс, Гонсалес — Коло Муані.

Запасні: Перін, Пінсольо, Альберто, Консейсан, Влахович, Фаджолі, Веа, Дуглас Луїс, Савона, Рухі, Мбангула.



Гра Наполі — Ювентус почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.