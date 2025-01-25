Італія

Французький форвард уразив ворота Наполі.

Ювентус у рамках 22-го туру Серії А-2024/25 гостює в Наполі на Стадіо Дієго Армандо Марадона.

Центральний нападник Рандаль Коло Муані опинився в стартовому складі туринців. Він дебютував за нову команду після нещодавнього переходу з ПСЖ на правах оренди.

Ближче до завершення першого тайму 26-річний француз відкрив рахунок у матчі.

Для Рандаля це перший від початку вересня гол на клубному рівні. Тепер на його рахунку три результативних удари й один асист у 15 зустрічах всіх турнірів поточної кампанії.

За даними OptaPaolo, Коло Муані — перший після Давіда Трезеге (грудень 2009 року, поєдинок із Барі) французький нападник, який відзначився голом за "б'янконері" в Серії А.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією поєдинку Наполі — Ювентус на нашому сайті.