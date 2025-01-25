Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 25 січня 2025 року.
Наполі — Ювентус, Getty Images
25 січня 2025, 23:12
Наполі завдав першої поразки Ювентусу в сезоні Серії A. Антоніо Конте зробив вольові +16 від команди, із якою колись вигравав скудетто.
У наступному турі Наполі гостюватиме в Роми, а туринський Ювентус прийматиме Емполі.
Огляд матчу:
Наполі — Ювентус 2:1
Голи: Замбо-Ангісса, 57, Лукаку, 69 (пен.) — Коло Муані, 43
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Спінаццола — Замбо-Ангісса, Лоботка (Гілмор, 89), Мактоміней — Політано (Маццоккі, 82), Лукаку (Сімеоне, 89), Нерес (Нгонге, 90+2).
Ювентус: Ді Грегоріо — Маккенні, Гатті, Калулу, Камб’язо (Савона, 65) — Локателлі (Дуглас Луїс, 74), Тюрам — Їлдиз (Мбангула, 65), Копмейнерс, Гонсалес (Консейсан, 74) — Коло Муані (Влахович, 82).
Попередження: Лоботка, Спінаццола — Камб’язо, Копмейнерс.