Італія

"Россонері" здобули перемогу в компенсований час.

Недільну програму 22-го туру Серії А відкривали на "Сан-Сіро" матчем Мілан — Парма.

Канчелльєрі засмутив господарів в середині першого тайму. Але на перерву команди пішли за рівного рахунку — Пулішич відзначився з пенальті.

На кінцівку матчу команди підготували найцікавіше. На 80-й хвилині Дельпрато вивів гостей вперед, а в компенсований час — на 90+2 та 90+5 хвилинах — Рейндерс та Чуквуезе забили двічі і принесли "россонері" три бали.

Мілан піднявся на шосту сходинку, а Парма залишилась 17-ю.

Мілан — Парма 3:2

Голи: Пулішич 38 (пен.), Рейндерс 90+2, Чуквуезе 90+5 — Канчелльєрі 24, Дельпрато, 80

Мілан: Маньян, Калабрія (Йович 77), Габбія, Павлович, Ернандес (Бартезагі 46), Муса, Фофана (Чуквуезе 57), Рейндерс, Пулішич, Мората (Абрахам 57), Леау (Беннасер 46)

Парма: Сузукі, Дельпрато, Вольякко, Валенті, Валері, Ернані (Д. Камара 70), Сом, Ман (Алмквіст 69), Канчелльєрі (Ено 83), Міхайла (Ловік 77), Джурич (Мохамед 70)

Попередження: Павлович 12, Фофана 43 – Вольякко 33, Сом 37, Дельпрато 46, Мохамед 74, Ено 85