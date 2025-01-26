Тепер Артем поступається лише Шевченку й Маліновському.
Артем Довбик, Getty Images
26 січня 2025, 19:39
Центральний нападник Роми Артем Довбик забив свій восьмий гол у Серії А.
Взяття воріт у виконанні 27-річного гравця допомогло "джаллороссі" у вольовому стилі здолати Удінезе на виїзді в 22-му турі чемпіонату Італії-2024/25.
Завдяки сьогоднішньому результативному удару Довбик увійшов до топ-3 найкращих бомбардирів турніру серед українців:
1. Андрій Шевченко — 127;
2. Руслан Маліновський — 27;
3. Артем Довбик — 8;
4. Олександр Заваров — 7;
5-6. Олексій Михайличенко — 3;
5-6. Сергій Ателькін — 3;
7. Віктор Коваленко — 2;
8. Євген Шахов — 1.