Італія

Українець допоміг Ромі вийти вперед у виїзному поєдинку.

Центральний нападник Артем Довбик голом допоміг Ромі в матчі проти Удінезе в 22-му турі Серії А-2024/25.

На 64-й хвилині 27-річний українець реалізував пенальті, завдяки чому "джаллороссі" повели в рахунку — 2:1.

Для Артема це третя з трьох використаних можливостей відзначитися голом з 11-метрової позначки у футболці римського клубу.

Загалом на рахунку центрфорварда вже 12 результативних ударів і три асисти в 28 матчах всіх турнірів поточної кампанії.