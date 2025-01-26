Італія

Римляни нарешті перервали свою невдалу виїзну серію.

Рома в рамках 22-го туру італійської Серії А-2024/25 гостювала в Удінезе на Стадіо Фріулі.

Завдяки голу Лоренцо Лукки господарі поля пішли на перерву з мінімальною перевагою. По перерві реалізований пенальті у виконанні Лоренцо Пеллегріні відновив паритет у зустрічі. Пізніше голом з 11-метрової позначки відзначився й Артем Довбик. Взяття воріт українцем виявилося вирішальним.

Таким чином "джаллороссі" перервали свою 18-матчеву серію без звитяг на виїзді.

Удінезе з 26-ма очками йде 11-м у турнірній таблиці чемпіонату Італії, тоді як Рома з 30-ма заліковими балами перебуває на дев'ятій сходинці.

Удінезе — Рома 1:2

Голи: Лукка, 38 — Пеллегріні, 50 (пен.) Довбик, 64 (пен.)

Удінезе: Сава — Крістенсен, Бійол, Туре (Кабаселе, 7) — Модешту (Санчес, 78), Ловрич (Еккеленкамп, 66), Карлстрем (Атта, 66), Паєро (Пафунді, 77), Земура — Товен, Лукка

Рома: Свілар — Челік (Шомуродов, 46), Манчіні, Ндіка — Ренсх (Залевські, 70), Пізіллі, Коне, Пеллегріні (Крістанте, 81), Анхеліньйо — Бальданці (Ель Шаараві, 58) — Довбик (Дібала, 81)

Попередження: Карлстрем, Атта — Челік, Пеллегріні