Італія

Конкуренція для Довбика може коштувати чимало.

Італійська Рома під час поточного зимового трансферного вікна прагне знайти гідного конкурента для українського нападника Артема Довбика в боротьбі за місце в стартовому складі.

"Вовки" під час цих пошуків звернули увагу на італійського форварда фріульського Удінезе Лоренцо Лукку, який стабільно відзначається забитими м’ячами в поточній кампанії та вже отримав виклик і дебютував за національну збірну Італії.

Удінезе розуміє зацікавленість гравців ринку у своєму футболісті, тож радо назвав умови для його трансферу — ідеться про 20-25 млн євро для початкових пропозицій за 24-річного виконавця.

На рахунку Лукки десять голів у 24 матчах.