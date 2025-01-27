Конкуренція для Довбика може коштувати чимало.
Лоренцо Лукка, Getty Images
27 січня 2025, 07:45
Італійська Рома під час поточного зимового трансферного вікна прагне знайти гідного конкурента для українського нападника Артема Довбика в боротьбі за місце в стартовому складі.
"Вовки" під час цих пошуків звернули увагу на італійського форварда фріульського Удінезе Лоренцо Лукку, який стабільно відзначається забитими м’ячами в поточній кампанії та вже отримав виклик і дебютував за національну збірну Італії.
Удінезе розуміє зацікавленість гравців ринку у своєму футболісті, тож радо назвав умови для його трансферу — ідеться про 20-25 млн євро для початкових пропозицій за 24-річного виконавця.
На рахунку Лукки десять голів у 24 матчах.