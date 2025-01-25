Італія

Лоренцо Лукка може поповнити склад "вовків".

Нападник Удінезе Лоренцо Лукка може змінити клубну прописку у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 24-річного італійця зацікавлена ​​Рома і спортивний директор "вовків" Флоран Гісольфі вже почав працювати над процесом перемовин.

Цього сезону Лукка провів 23 матчі, в яких забив дев'ять голів.

Нагадаємо, основним форвардом Роми є українець Артем Довбик, на рахунку якого 27 ігор, 11 голів та три асисти.