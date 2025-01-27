Італія

Бурхливі емоції після яскравого камбеку у матчі з Пармою.

Радник президента Мілана Златан Ібрагімович прокоментував конфлікт головного тренера "россонері" Сержіу Консейсана з одним із капітанів команди Давіде Калабрією після матчу з Пармою (3:2). Його слова наводить сайт Джанлуки Ді Марціо.

"Було багато адреналіну, емоції були напружені. Якщо ви запитаєте мене, таке траплялося зі мною тисячу разів, важливо, щоб все розв'язалося до того, як ви ввійдете в роздягальню. Це траплялося зі мною в Барселоні, Інтері, Ювентусі та Манчестер Юнайтед. Це відбувається тому, що всі хочуть перемогти за будь-яку ціну.

Як учив мене Капелло, така ситуація корисна для команди. У тренера і гравців великі амбіції. Краще, щоб це відбувалося, тому що в іншому випадку буде створюватися враження, що їм нецікаво.

З боку це виглядало як негативна ситуація, але важливо те, що вона розв'язалася відразу після матчу", — сказав Ібрагімович.