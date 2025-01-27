Італія

Італієць віддав належне своїм конкурентам.

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі висловився про боротьбу за чемпіонство в нинішньому сезоні італійської Серії А. Його слова наводить Football Italia.

"Наполі та Аталанта роблять щось незвичайне, як і Інтер. Немає ніякого страху, тільки велика повага до двох дуже хороших команд, у яких прекрасні тренери і які грають у хороший футбол.

Я сказав ще в липні, що це буде відкрита гонка за титул, і ось що відбувається зараз", — заявив Індзагі.

Наразі перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії посідає Наполі, набравши 53 пункти після 22-х зіграних турів. На другому місці розташовується Інтер, записавши до свого активу 50 очок, маючи одну гру в запасі. Замикає трійку лідерів Аталанта з 46 набраними балами.