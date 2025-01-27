В той час, як прямі конкуренти працюють на трансферному ринку, "россонері" відпочивають...
Паоло Скароні, getty images
27 січня 2025, 22:24
Президент Мілана Паоло Скароні прокоментував чутки навколо можливого трансферу нападника роттердамського Феєнорда Сантьяго Хіменеса. Його слова наводить DAZN.
"Січневе трансферне вікно завжди непросте. Я не впевнений, що цього місяця ми зможемо забезпечити те посилення, про яке ви говорите. Подивимося.
Я щойно говорив про це з Фурлані, оскільки він займається цими питаннями. Але ми, безумовно, зосереджені на створенні сильного Мілана. Я хотів би нагадати всім, що ми зовсім недавно виграли Суперкубок Італії, турнір, у якому ніхто не вважав нас фаворитами. Ми вже сильні, але ми також хочемо стати сильнішими в чемпіонаті", — заявив Скароні.