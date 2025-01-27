Італія

В той час, як прямі конкуренти працюють на трансферному ринку, "россонері" відпочивають...

Президент Мілана Паоло Скароні прокоментував чутки навколо можливого трансферу нападника роттердамського Феєнорда Сантьяго Хіменеса. Його слова наводить DAZN.

"Січневе трансферне вікно завжди непросте. Я не впевнений, що цього місяця ми зможемо забезпечити те посилення, про яке ви говорите. Подивимося.

Я щойно говорив про це з Фурлані, оскільки він займається цими питаннями. Але ми, безумовно, зосереджені на створенні сильного Мілана. Я хотів би нагадати всім, що ми зовсім недавно виграли Суперкубок Італії, турнір, у якому ніхто не вважав нас фаворитами. Ми вже сильні, але ми також хочемо стати сильнішими в чемпіонаті", — заявив Скароні.