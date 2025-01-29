Італія

Гравець пів року тому тільки-но прибув до Риму.

Італійська Рома активно проводила літню трансферну кампанію перед початком минулого сезону, однак не кожному з її новачків удалось у підсумку заграти на належному рівні.

Зокрема, страждає від браку ігрової практики й 21-річний нападник Матіас Суле, за якого туринський Ювентус отримав аж 25,6 млн євро.

Незважаючи на те, що головний тренер Клаудіо Раньєрі та керівництво клубу впевнено у власному бажанні залишити гравця в клубі, аргентинець уже впевнено дивиться в бік зміни клубу вже цієї зими.

На цьому тлі запити трансферної інформації щодо нього від Фіорентини та Наполі виглядають геть не випадковістю й перед завершенням зимового вікна цілком імовірно, що Суле таки залишить Рим.

Матіас відіграв 19 матчів (864 хвилини) та забив один м’яч.