Італія

Гравець не мав належної ігрової практики в цьому сезоні.

Північномакедонський атакувальний півзахисник Еліф Ельмас узимку минулого року залишив італійський Наполі та за 24 млн євро перебрався до німецького РБ Лейпциг.

Однак у підсумку цей трансфер себе жодним чином не окупив, і 25-річний гравець у підсумку готується до чергової пригоди вже за рік перебування в складі "Червоних биків".

Ельмас був незадоволений кількістю ігрового часу в цьому сезоні, адже провів на полі трохи менше за 90 хвилин у шести поєдинках, тому для нього підготували оренду в іншому клубі.

А може й повноцінний трансфер у підсумку, адже італійський Торіно матиме на це право, хоча й не першочергове, цього літа, якщо погодиться заплатити 17 млн євро.

Найближчим часом очікується прибуття Ельмаса до Туріна та підписання угоди з "биками".