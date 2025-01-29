Італія

"Б'янкороссі" швидко зреагували на відхід Пабло Марі до Фіорентини.

Монца орендувала центрбека Інтера Томаса Паласіоса й придбала центрбека М'єльбю Арвіда Брорссона, передає офіційний сайт клубу Серії А.

Аргентинець виступатиме за "б'янкороссі" до кінця сезону-2024/25, тоді як швед підписав контракт, розрахований до липня 2027 року.

Наразі невідомо, у скільки обійшовся Монці 25-річний Брорссон. У ході минулої кампанії він взяв участь у 33 матчах всіх турнірів, відзначившись двома голами та одним асистом.

На рахунку 21-річного Паласіоса участь у трьох поєдинках (26 хвилин) Інтера в першій частині поточної кампанії.

Нагадаємо, нещодавно Монца відпустила свого центрального захисника до Фіорентини.