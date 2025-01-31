Італія

Сторони уклали усі деталі щодо трансферу молодого італійського хавбека.

Центральний півзахисник лондонського Челсі Чезаре Казадеї повернеться до італійської Серії А у поточне трансферне вікно, де він раніше представляв інтереси міланського Інтера.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 22-річний італієць став гравцем Торіно, з яким він уже підписав контракт — залишається офіційне підтвердження.

За інформацією джерела, сума трансферу складе 15 мільйонів євро, при цьому Челсі отримає 15% від наступного продажу гравця.

У поточному сезоні Чезаре Казадеї провів за Челсі 424 хвилини у шести матчах у всіх турнірах.