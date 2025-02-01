Італія

У гравця цікава історія стосунків із національною збірною власної країни.

Англійський Шеффілд Юнайтед цього сезону відчайдушно бореться за право повернутись до "елітного" дивізіону в Чемпіоншипі, де наразі перебуває на другій сходинці турнірної з непоганими перспективами досягти підвищення в класі.

Один із головних помічників "кликам" у цьому — боснійський центральний захисник Анел Ахмедходжич, який від початку кампанії був назавжди виключений із лав національної збірної власної країни через скандал.

25-річний виконавець при цьому може отримати підвищення за рівнем виступів навіть раніше за свій клуб.

Бергамаська Аталанта цієї зими спрямувала скаутів до Англії для того, щоб вони, зокрема, подивились і за грою Ахмедходжича.

Зрештою, "Богиня" наразі збирає необхідну інформацію для оформлення першої пропозиції в перемовинах.

У цьому сезоні на рахунку боснійця 22 матчі та один гольовий пас.