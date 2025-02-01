Італія

Гравець хоче залишити клуб від початку сезону.

Французький фланговий захисник Кіліанн Сідія ще на початку поточної кампанії сповістив німецький Фрайбург про бажання залишити колектив під час одного з наступних трансферних вікон.

А якщо так, то "чорно-білі" відтоді не надто й розраховували на 22-річного виконавця, тож 146 хвилин за дев’ять матчів — той самий максимум, на яких міг розраховувати футболіст за цей час.

Очевидно, що трансфер напрошується сам по собі, проте Фрайбург не квапиться розлучатись із футболістом.

Цієї зими з’явився варіант із переходом до італійського Комо, чиї представники вже кілька разів контактували з німецьким колективом, але далі цих початкових розмов справа досі не рушила.

Контракт Сідія розрахований до літа 2026 року.