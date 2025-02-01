Італія

Команди обмінялися голами захисників у першому таймі.

На Джевісс Стедіум у Бергамо відбувся матч 23-го туру італійської Серії А-2024/25, в якому Аталанті протистояв Торіно.

Господарі поля відкрили рахунок зусиллями Берата Джимсіті, але вже невдовзі гості відповіли голом Гільєрмо Маріпана. "Нерадзуррі" могли уразити ворота "биків" і в другій половині поєдинку, але Ваня Мілінкович-Савич впорався з ударом Матео Ретегі з 11-метрової позначки, у підсумку принісши своїй команді нічию.

Аталанта з 47-ма очками йде третьою в турнірній таблиці чемпіонату Італії, тоді як Торіно з 27-ма заліковими балами перебуває на 11-й сходинці.

Аталанта — Торіно 1:1

Голи: Джимсіті, 35 — Маріпан, 40

На 74-й хвилині Ретегі не реалізував пенальті (сейв Мілінкович-Савича)

Аталанта: Карнесеккі — Гін, Джимсіті, Колашинац (Толой, 30) — Белланова, де Рон, Едерсон, Руджері (Куадрадо, 57) — Брешіаніні (Самарджич, 57) — Ретегі (Скамакка, 85), Де Кетеларе (Пашалич, 57)

Торіно: Мілінкович-Савич — Педерсен (Валюкевич, 46), Маріпан, Коко, Соса — Лазаро (Мазіна, 85), Річчі, Тамез (Гінейтіс, 76), Карамо (Нджиє, 63) — Влашич, Адамс (Санабрія, 63)

Попередження: Коко, Тамез, Мілінкович-Савич