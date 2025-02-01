Італія

Завершилися два поєдинки чергового туру чемпіонату Італії.

У рамках 23-го туру італійської Серії А-2024/25 у суботу, 1 лютого, відбулися два матчі: Монца приймала Верону, тоді як Венеція гостювала в Удінезе.

Долю поєдинку на Ю-Павер Стедіум визначив автогол зимового новачка господарів поля Стефана Лековича.

Монца — Верона 0:1

Гол: Лекович, 13 (авт.)

Монца: Тураті (Піцціньякко, 67) — Іццо, Лекович, Паласіос (Марич, 82) — Перейра, Урбанські, Сенсі (Кастровіллі, 58), Кір'якопулос (Мартінс, 58) — Куррія, Віньято (Петанья, 82) — Мота

Верона: Монтіпо — Данилюк, Коппола, Гіларді — Чачуа, Сердар (Ньяссе, 46), Белах'ян, Брадарич (Лазович, 82) — Суслов — Москера (Давідович, 83), Сарр (Роша Лівраменто, 73)

Попередження: Іццо, Мартінс — Москера, Ньяссе, Брадарич

Результативна зустріч на Стадіо Фріулі в Удіне завершилася на користь місцевого колективу.

Удінезе — Венеція 3:2

Голи: Лукка, 47, Ловрич, 52, Браво, 84 - Ніколуссі-Кавілья, 64, Гютк'єр, 78

Удінезе: Сава — Крістенсен, Бійол, Соле — Еккеленкамп (Пафунді, 83), Ловрич, Паєро (Атта, 65), Камара (Земура, 65) — Санчес (Браво, 65), Товен (Саррага, 90+2), Лукка

Венеція: Станкович (Йоронен, 18) — Шінгтьєнн, Ідзес, Канде — Дзербін, Думбія (Перес, 62), Ніколуссі-Кавілья, Бузіо (Еллертссон, 62), Гапс (Б'яркасон, 87) — Орістаніо (Гютк'єр, 62), Єбоа

Попередження: Камара, Бійол, Лукка — Гапс, Єбоа, Б'яркасон