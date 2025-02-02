Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру італійської Серії А, у якому зіграють Мілан та Інтер.

Мілан та Інтер зіграють у Derby della Madonnina на Сан Сіро в рамках двадцять третього туру італійської Серії A.

Сержіу Консейсан, після поразки від хорватського Динамо Загреб (1:2), залучив до стартового складу Вокера на правий фланг оборони, тоді як Беннасер гратиме в опорній зоні, а Абрагам розташується на вістрі атаки.

Сімоне Індзагі, на тлі перемоги над французьким Монако (3:0), використав із перших хвилин Чалханоглу в центрі поля.

Мілан: Меньян — Вокер, Томорі, Павлович, Ернандес — Муса, Беннасер — Пулішич, Рейндерс, Леау — Абрагам.

Запасні: Спортьєлло, Торріані, Бартезагі, Габбія, Хіменес, Терраччано, Тіав, Дзеролі, Чуквезе, Камарда, Йович, Окафор.



Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Л. Мартінес.

Запасні: Дж. Мартінес, Каллігаріс, Зелінські, Арнаутович, Ачербі, Фраттезі, Асллані, Аугусто, Біссек, Дарміан, Де П’єрі, Залевські, Таремі.



Гра Мілан — Інтер почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.