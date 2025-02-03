Італія

Гасперіні знову відшукав потужного флангового гравця.

Австрійський фланговий захисник Штефан Пош цього сезону має суттєві складнощі з потраплянням до стартового складу італійської Болоньї, куди перейшов улітку 2023 року за 5 млн євро з німецького Гоффенгайма та тлі річної оренди за 1 млн євро.

27-річний виконавець провів за кампанію загалом 20 матчів, і лише приблизна третина з них починалась для нього з перших хвилин на полі.

Гравець незадоволений динамікою виступів, а клуб натомість незадоволений темпами його розвитку, тож слушне рішення в такому випадку — оренда під час зимового трансферного вікна.

При цьому Пошу дуже пощастило, оскільки він може піти на підвищення, бо бергамаська Аталанта на завершення кампанії переходів вирішила взяти його в оренду до завершення сезону.

Повідомляється, що клуби вже про все домовились, тож залишилось дочекатись результатів медогляду та підтвердження трансферу.