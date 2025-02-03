Італія

Віктор Нельссон може поповнити склад "джаллороссі".

Центральний захисник Галатасарая Віктор Нельссон погодився на перехід до Роми, передає журналіст Фабріціо Романо.

Рома — Наполі 1:1 Відео голів та огляд матчу 02.02.2025

Повідомляється, що клуби досягли домовленості щодо трансферу 26-річного данця. "Джаллороссі" збираються орендувати гравця з правом викупу.

Портал transfermarkt оцінює Віктора в 14 млн євро. Його контракт із Галатасараєм розраховано до кінця червня 2026 року.

У ході поточної кампанії захисник взяв участь у 18 матчах (616 хвилин) усіх турнірів. Стамбульський колектив він представляє з літа 2021 року.

Зазначимо, що раніше Рома намагалася домовитися про перехід центрбека Емполі Саби Гоглічідзе, тоді як Нельссоном цікавився Наполі.