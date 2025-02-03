Італія

Вихованець Аякса зацікавив клуб чемпіонату Італії.

Рома просувається в переговорах щодо трансферу лівого захисника Твенте Анасса Салах-Еддіна, передає журналіст Фабріціо Романо.

"Джаллороссі" збираються посилитися 23-річним нідерландцем, тоді як його колега за позицією Самуель Даль може залишити клуб Серії А. Повідомляється, що 21-річного шведа хоче орендувати Бенфіка.

Контракт Салах-Еддіна з Твенте розраховано до кінця червня 2027-го (з опцією продовження на рік). Порталом transfermarkt гравець оцінюється в 5 мільйонів євро.

Захисник представляє "червоних" із лютого 2024 року. Тоді Аякс отримав за нього один млн євро.

На рахунку Анасса два голи та чотири асисти в 29-ти матчах усіх турнірів у сезоні-2024/25.

Раніше повідомлялося, що Рома близька до підписання захисника Галатасарая.