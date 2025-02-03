Австрійський гравець перебрався до Бергамо.
Правий захисник Штефан Пош залишив Болонью щонайменше до кінця сезону-2024/25, передає офіційний сайт клубу Серії А.
Із правом викупу 27-річного австрійця орендувала Аталанта. За даними transfermarkt, перехід обійшовся "нерадзуррі" в один мільйон євро.
Колектив Джан П'єро Гасперіні Пош представлятиме у футболці з 5-м номером.
У ході поточної кампанії захисник узяв участь у 20 матчах усіх турнірів.
Нагадаємо, нещодавно Аталанта придбала Даніеля Мальдіні.