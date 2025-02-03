Італія

Португальський форвард проведе залишок сезону у таборі "россонері".

Нападник лондонського Челсі Жоау Феліш до закриття зимового трансферного вікна вирушить до італійської Серії А. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Мілан повністю домовився з босами "пенсіонерів" про перехід 25-річного португальця на правах оренди без права викупу, яка буде розрахована до кінця сезону.

Зазначається, що "россонері" покриватимуть зарплату гравця, а також заплатят Челсі за оренду понад 5 мільйонів фунтів стерлінгів. Сам футболіст вже проходить медогляд в новому клубі.

У поточному сезоні Жоау Феліш провів за Челсі 947 хвилин у 20 матчах, в яких він забив 7 голів та віддав 2 результативні передачі. Контракт португальця з лондонцями спливає влітку 2030 року.