Італія

У контракті є опція викупу гравця за 12 мільйонів євро.

Рома на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з захисником Галатасарая Віктором Нельссоном.

Орендна угода з 26-річним данцем розрахована до літа 2025 року.

За інформацією ЗМІ, у контракт включено опцію викупу футболіста за 12 мільйонів євро.

Нинішнього сезону Нельссон провів 18 матчів.

Після 23 турів Рома, в якій виступає українець Артем Довбик, набрала 31 очко та посідає дев'яте місце у Серії А.