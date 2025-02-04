Італія

Італійській клуб хотів підписати лідера "гірняків".

Як повідомляє Tuttomercato Web, в останні години зимнього трансферного вікна "фіалки" спробували провернути гучний перехід — клуб запропонував понад 20 млн євро за півзахисника Шахтаря та збірної України Георгія Судакова.

При цьому, як повідомляє джерело, клуб отримав відмову від Шахтаря, адже українці планували отримати за свого лідера не менш 30 млн.

Відмітимо, що Фіорентина підписала Ніколо Фаджолі, Шера Ндурома та Ніколо Дзаніоло.

Раніше Судаков потрапив у команду тижня Ліги чемпіонів.