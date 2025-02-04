Італія

Посилення для "фіалок" на другу половину сезону.

Фіорентина на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контрактів з двома півзахисниками — Ніколо Фаджолі та Шером Ндуром.

Орендна угода з 23-річним італійцем із Ювентуса розрахована до кінця сезону. У "фіалок" буде обов'язкова опція викупу футболіста за певних умов за 20 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

У той же час 20-річний італієць Ндур підписав повноцінний контракт із італійським клубом після відходу з ПСЖ. Він виступатиме під 27 номером.

Цього сезону Фаджолі провів 22 матчі, в яких відзначився одним асистом. На рахунку Ндура 22 гри за Бешикташ на правах оренди — один гол та два асисти.

Після 22 ігор Фіорентіна набрала 39 очок і посідає шосте місце у італійській Серії А.