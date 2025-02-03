Італія

Орендна угода розрахована до 30 червня 2025 року.

Фіорентина на своєму офіційному сайті оголосила про підписання вінгера Ніколо Дзаніоло з Галатасарая.

Орендна угода з 25-річним італійцем розрахована до літа 2025 року. Також у контракті прописала опція викупу футболіста за 15,5 мільйонів євро.

У складі "фіалок" Ніколо виступатиме під 17 номером.

Першу частину сезону Дзаніоло провів в оренді за Аталанту — на його рахунку 23 матчі, три забиті м'ячі та три гольові передачі.

Після 22 ігор Фіорентина набрала 39 очок і посідає п'яте місце у Серії А.