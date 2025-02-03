Орендна угода розрахована до 30 червня 2025 року.
Ніколо Дзаніоло, ФК Фіорентина
03 лютого 2025, 19:19
Фіорентина на своєму офіційному сайті оголосила про підписання вінгера Ніколо Дзаніоло з Галатасарая.
Орендна угода з 25-річним італійцем розрахована до літа 2025 року. Також у контракті прописала опція викупу футболіста за 15,5 мільйонів євро.
У складі "фіалок" Ніколо виступатиме під 17 номером.
Першу частину сезону Дзаніоло провів в оренді за Аталанту — на його рахунку 23 матчі, три забиті м'ячі та три гольові передачі.
Після 22 ігор Фіорентина набрала 39 очок і посідає п'яте місце у Серії А.