Італія

Команди провели доволі скромний у атакувальному плані матч у Бергамо, долю якого вирішив пізній гол.

Це тиждень у контексті боротьби в національних першостях відзначатиметься незначною активністю, тоді як у будні на нас очікують протистояння в рамках кубкових турнірів багатьох провідних футбольних країн Старого Світу. Італія в цьому плані не стала виключенням, а для того, щоб кожен глядач міг на повну відчути атмосферу чвертьфіналів тамтешнього Кубку, організатори вирішили проводити по одному матчу в окремі ігрові дні.

Чи пішло це на користь загальній атмосфері? Після першої гри точно буде занадто рано робити якісь висновки, проте бергамаська Аталанта та Болонья своє на Атлеті Адзуррі д’Італія таки відіграли, тож бодай про цю гру нам буде, що сказати. І, забігаючи наперед, довго говорити не доведеться.

Команди не надто загравали з ротацією в стартових складах поміж матчами Серії A, тож тут до них не можна висунути якісь претензії. Однак загалом враження від цієї зустрічі складалось таке, що колективи Джан П’єро Гасперіні та Вінченцо Італьяно економили сили та намагались звести ризики до мінімуму.

Уже в першому таймі було помітно, що цього вечора про атакувальний футбол нам годі й мріяти, бо все гостре, що змогли створити на двох обидві сторони протистояння, можна було за кількістю перелічити на пальцях однієї руки. Ми легко пригадаємо небезпечний удар Де Кетеларе ще на початку матчу, який із-під поперечини парирував Скорупські, а от далі хіба що постріл з-за меж штрафного від Лукумі заслуговував на увагу, проте Руй Патрісіу навіть не напружувався задля його відбивання.

У другій половині, за великим рахунком, сценарій був схожим, але підхід до реалізації був відмінним від обох сторін. Усе звелось до того, що в команд були приблизно рівні відтинки ігрового часу на початку та наприкінці другого тайму, коли одні атакували, а інші суто захищались. І хто як використав цей час, той і забрав перепустку до півфіналу Кубка Італії додому.

Аталанта першою взялась до справи та створила моменти для Белланови та Пашалича за підсумком своїх флангових атак, однак ті Скорупські так і не переграли. Після цього Гасперіні навіть замінив усю свою ланку атаки, але нічого не допомогло "Богині" заграти гостріше.

Болонья на це все дивилась до певного часу, а потім видала агресивні хвилин 15 від середини другого тайму, і зрештою свого домоглась. Подача із штрафного з правого флангу у виконанні Лікоянніса на дальню для Кастро завершилась упевненим ударом головою. І все, фінальні спроби штурму господарів поля особливим успіхом не завершились.

Фінальний свисток головного арбітра Лівіо Марінеллі з Тіволі відправив Болонью до півфіналу Кубка Італії, тоді як бергамаська Аталанта завершила свою участь і в цьому турнірі.Аталанта —0:1Кастро, 80Патрісіу — Джимсіті, Гін, Толой (Пош, 72) — Белланова, де Рон, Едерсон, Дзаппакоста (Куадрадо, 59) — Пашалич (Самарджич, 59) — Де Кетеларе (Брешіаніні, 66), Ретегі (Мальдіні, 59).Скорупські — Гольм, Беукема, Лукумі, Лікоянніс — Фройлер, Побега (Казале, 78) — Ндоє, Фаббіан (Моро, 66), Одгор (Домінгес, 41) — Даллінга (Кастро, 78).Попередження: де Рон — Гольм