Італія

Керманич Мілана прокоментував кубкову перемогу над Ромою.

Мілан напередодні в домашньому поєдинку в рамках чвертьфіналу Кубка Італії обіграв Рому.

Мілан — Рома 3:1 Відео голів та огляд Кубка Італії

Після завершення гри головний тренер "россонері" Сержіу Консейсан прокоментував виступ власних підопічних.

"Я поки що не бачу схожості в грі Мілана на мій досвід роботи в Порту. Але ми працюємо над тим, щоб бути більш компактними, більш агресивними, не дозволяти суперникам так часто потрапляти в нашу завершальну третину.

Ми ще не досягли цього, але характеристики гравців, які прийшли в трансферне вікно, дають мені можливість іти до футболу, який мені подобається, у тому числі з двома нападниками і правильним балансом, щоб не тільки забивати голи, але й не пропускати їх.

Ми намагаємось донести до команди те, що хочемо, але у нас було лише одне тренування для підготовки до цієї гри, і я не можу дозволити собі розкіш працювати над деталями гри на тренуваннях, оскільки ми граємо кожні три дні.

Тим не менш, гравці приймають те, що ми хочемо, вони розумні, і я сьогодні щасливий, особливо тому, що другий гол був забитий завдяки швидкому поверненню м'яча в середині поля. Це те, над чим ми працювали, тому я задоволений.

Феліш та Сантьяго Хіменес також провели лише одне тренування, але одразу зрозуміли, що до чого, підтвердивши свій високий футбольний інтелект", — заявив португальський фахівець.

Наступний кубковий матч Мілан проведе проти переможця пари Інтер — Лаціо.