Італія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Кубка Італії, що відбувся 5 лютого 2025 року.

Мілан напередодні на власному полі обіграв Рому в рамках чвертьфіналу Кубка Італії.

Ще в першому таймі команда Сержіу Консейсана двічі відзначилась у воротах суперників зусиллями гравця, контракт якого їм належить, — нападника Теммі Абрагама.

Після перерви на полі з’явився український нападник "вовків" Артем Довбик, і одразу ж знайшов свій гол.

Проте розвинути цей успіх гості так і не змогли, а коли пропустили втретє, то вже не змогли відповісти.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Рома у чвертьфіналі Кубка Італії-2024/25:

Мілан — Рома 3:1

Голи: Абрагам, 16, 42, Феліш, 72 — Довбик, 54

Мілан: Меньян — Вокер, Томорі, Павлович, Ернандес — Муса (Соттіль, 90), Фофана, Рейндерс — А. Хіменес (Леау, 70), Абрагам (Феліш, 58), Пулішич (С. Хіменес, 59).

Рома: Свілар — Челік (Ренсх, 46), Гуммельс (Нельссон, 80), Ндіка — Салемакерс (Ель Шаараві, 80), Коне, Паредес, Пізіллі, Анхеліньйо — Дібала, Шомуродов.

Попередження: Коне