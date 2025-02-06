Італія

Півзахисник Роми прокоментував кубкову поразку від Мілана.

Напередодні Рома в гостьовому поєдинку в рамках чвертьфіналу Кубка Італії поступилась Мілану.

Мілан — Рома 3:1 Відео голів та огляд Кубка Італії

Після завершення гри півзахисник "вовків" Нікколо Пізіллі прокоментував виступ власної команди.

"На мою думку, ми занадто боязко підійшли до гри і занадто довго чекали на якісь дії від суперників. Ми пропустили перший гол, давши їм занадто багато простору на власній половині.

Потім ми добре відреагували на їхній гол і створили багато моментів, але, на жаль, у найкращий свій ігровий час у цій грі ми пропустили другий гол.

У другому таймі ми перейшли на 4-4-2, у нас добре виходило атакувати, забили гол у відповідь, але коли ми намагались натиснути ще дужче, стався третій м’яч, це немов відтяло нам ноги.

Я завжди грав як "меццала", бо я немов народжений для цієї позиції. Я намагаюсь робити те, що просить тренер, якщо він просить мене грати більше в атаці, я можу це зробити, але якщо він просить мене грати в два півзахисники, я теж можу це з легкістю.

Я завжди намагаюсь виконувати ту роботу, яку просить тренер. Але якщо мені потрібно обрати якусь певну роль, я завжди обиратиму "меццалу", тому що я звик до неї", — заявив італійський виконавець.

Наступний матч Рома проведе в гостях у Венеції в рамках Серії A.