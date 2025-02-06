Португальський фулбек перебуває в статусі вільного агента після розірвання контракту з Наполі.
Маріу Руї, Getty Images
06 лютого 2025, 19:35
Наприкінці грудня минулого року Наполі офіційно оголосив про припинення співпраці з досвідченим крайнім захисником Маріу Руї, який з того моменту продовжує перебувати в статусі вільного агента.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 33-річний португалець близький до того, щоб перебратися до американсько-канадської МЛС.
За інформацією джерела, Маріу Руї отримав пропозицію від Атланти Юнайтед, яка запропонувала гравцю контракт до грудня 2026 року.
Зазначимо, що у поточному сезоні португальський фулбек не провів жодного матчу на клубному рівні. У минулій кампанії Руї зіграв 28 матчів, в яких він віддав 2 асисти та заробив 5 попереджень.