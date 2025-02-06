Італія

Португальський фулбек перебуває в статусі вільного агента після розірвання контракту з Наполі.

Наприкінці грудня минулого року Наполі офіційно оголосив про припинення співпраці з досвідченим крайнім захисником Маріу Руї, який з того моменту продовжує перебувати в статусі вільного агента.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 33-річний португалець близький до того, щоб перебратися до американсько-канадської МЛС.

За інформацією джерела, Маріу Руї отримав пропозицію від Атланти Юнайтед, яка запропонувала гравцю контракт до грудня 2026 року.

Зазначимо, що у поточному сезоні португальський фулбек не провів жодного матчу на клубному рівні. У минулій кампанії Руї зіграв 28 матчів, в яких він віддав 2 асисти та заробив 5 попереджень.