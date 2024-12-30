Італія

Португалець отримав статус вільного агента.

Офіційний сайт Наполі повідомляє, що клуб розірвав контракт із захисником Маріу Руї.

33-річного португалця було виключено із заявки на сезон у Серії А. Було відомо, що Руї відхилив кілька пропозицій щодо трансферу. Після усунення він тренувався на базі окремо від основного складу.

У цьому сезоні досвідчений виконавець під орудою Антоніо Конте не провів жодного матчу на полі.

Загалом за Наполі Руї відіграв 227 ігор, забив три голи та віддав 26 гольових передач.