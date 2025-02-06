Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру італійської Серії А, у якому зіграють флорентійська Фіорентина та міланський Інтер.

Фіорентина та міланський Інтер дограють перенесений матч чотирнадцятого туру італійської Серії A на Артеміо Франкі.

Раффаеле Палладіно, у порівнянні з початковим стартовим складом, використає Понграчича в центрі оборони, тоді як Річардсон, Мандрагора та Парізі гратимуть у центральній вісі.

Сімоне Індзагі, у свою чергу, залучив із перших хвилин Карлоса Аугусто на лівий фланг, тоді як Фраттезі гратиме в центрі поля.

Фіорентина: де Хеа — Комуццо, Понграчич, Раньєрі, Госенс — Додо, Річардсон, Мандрагора, Парізі — Бельтран — Кін.

Запасні: Терраччано, Мартінеллі, Морено, Кольпані, Катальді, Капріні, Гардер, Рубіно.



Інтер: Зоммер — Біссек, де Врей, Бастоні — Думфріс, Фраттезі, Чалханоглу, Мхітарян, Аугусто — Тюрам, Л. Мартінес.